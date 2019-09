Wien, 1. Oktober 1869.

Vor einigen Jahren ging ein reicher Lord eines Abends in seinem Park umher, als plötzlich eine unheimliche Gestalt vor ihm auftauchte, eine mächtige Schießwaffe in der Hand. „Ein Räuber!“ schrie der Lord. „Nein!“ erwiderte der Fremde, „ich bin ein Kaufmann. Ich biete Ihnen diese herrliche Waffe zum Kaufe an. Sie ist sehr schön, kostbar geschmückt, wer sie in der Hand hat, wird den stärksten Gegner überwinden. Mylord, die Pistole ist so viel Geld werth, als Sie zufällig bei sich tragen. Also, ein ehrlicher Handel!“