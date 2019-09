Rankings für Schüler kaum relevant

Laut einer deutschen Studie haben Rankings kaum Einfluss auf die Wahl der Hochschule oder des Fachs. Informationsquelle Nummer eins sind Infos im Internet.

Es gibt eine Vielzahl von ihnen, und jede Hochschule ist stolz, darin an möglichst hoher Position aufzuscheinen. Hochschulrankings sind beliebte Marketingargumente und nicht selten auch Basis von Bildungsdebatten. Nun lässt eine Studie aufhorchen, die zumindest den Marketingwert von Hochschulrankings hinterfragt.

Laut einer repräsentativen Studie der University of Applied Sciences Europe zum Thema Studienwahl haben Rankings nämlich – zumindest in Deutschland – für Abiturienten, Studierende und ihre Eltern einen zu vernachlässigenden Einfluss auf die Wahl der Hochschule. Viel mehr Wert wird bei der Auswahl auf die Recherche im Internet gelegt.

Auszeichnungen und Rankingpositionen scheinen laut der Studie außerhalb der akademischen Welt kaum relevant zu sein. Nicht einmal jeder Zehnte (acht Prozent) der deutschen Abiturienten orientiert sich bei der Wahl des Studienfachs oder der Hochschule gezielt an Hochschulrankings.

Beliebter sind etwa Infos im Internet, die knapp jeder vierte Abiturient (24 Prozent) als Anlaufstelle nutzt, um sich für eine Universität und einen Studiengang zu entscheiden. Damit steht das Internet bei den meistgenutzten Informationsquellen zur Studienwahl an erster Stelle.

Die Schulen wiederum haben als Informationsquelle schlecht abgeschnitten. 29 Prozent der Befragten gaben an, dass Möglichkeiten zur Information über Studienangebote an ihrer Schule nicht ausreichend waren.

Aufseiten der Eltern schnitten Hochschulrankings sogar noch schlechter ab als bei den künftigen Studenten: Lediglich sieben Prozent der befragten Erziehungsberechtigten orientierten sich bei der Empfehlung der Hochschule oder des Studienfachs für ihre Kinder gezielt an Hochschulrankings, nahezu jedes fünfte Elternteil (19 Prozent) vertraute auf die Recherche im Web. Damit ist das Internet auch bei den Eltern die am häufigsten genutzte Informationsquelle zum Thema Qualität und Studienangebot an Hochschulen in Deutschland. Und auch Eltern finden das Informationsangebot an der Schule ihrer Kinder mangelhaft: 18 Prozent gaben an, die Infos zu Studienangeboten an Schulen und Bildungseinrichtungen seien nicht ausreichend.