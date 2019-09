Im Schloss der Jazzträume mit Brel und Lully

Das Jazzfestival Leibnitz eröffnete im Schloss Seggau – was für ein Auftakt!

Alter ist im Jazz keine Kategorie. Neugier nennt sich die Macht, die es besiegt. Und so verwunderte es im Weinkeller des Schlosses Seggau nicht, dass der 76-jährige belgische Gitarrist Philip Catherine sein neues, erst vor zwei Jahren gegründetes Trio vorstellte. Gemeinsam mit dem deutschen Gitarristen Paulo Morello und dem Bassisten Sven Faller stellte er das erste gemeinsame Album „Manoir de mes rêves“ („Schloss meiner Träume“) vor, betitelt nach einem Stück des großen Gypsy-Gitarristen Django Reinhardt.

Catherine demonstrierte sein Faible, erdigen Grooves sphärische Anmutung zu geben. Im klagenden Ton schwang ein Versprechen auf Unbekanntes mit.Um die Bilderflut zu bändigen, hielt er die Augen während seiner Performance geschlossen. „On the left side of my brain is nothing right and on the right side of it, there is nothing left“, klagte er kokett, mit atemberaubender Fingerbeherrschung. Das Trio changierte zwischen Musette-Walzern und Gypsy-Groove, straightem Jazz und brasilianischer Choro-Musik; das glühende „Recado“ stach hervor.

Es folgte die französische Kombo Das Kapital. Zwei Virtuosen an Gitarre und Saxofonen, dazu ein exzentrischer Zirkustrommler. Voller Lust fräste die Truppe durch Barockes wie Lullys „Marche pour la cérémonie des Turcs“, Discoklassiker wie „Born to be alive“ und Chansons wie „La mer“. Bei aller lustvollen Dekonstruktion – die Melodien wurden doch ausgiebig zelebriert. Besonders innig erklang Brels „Ne me quitte pas“. John Lennons Diktum, dass französischer Pop mit englischem Wein zu vergleichen sei, widerlegten sie mit den Waffen des Jazz. Was für ein Auftakt! (sam)