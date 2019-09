Kunst der Bewegung: Der Medaillentraum eines Diskuswerfers

Lukas Weißhaidinger, 27, muss heute in Doha die Qualifikation bestehen.

Doha/Wien. Jetzt ist wirklich alles gesagt. Selbst der sonst ungeheuer mitteilungsfreudige Leichtathletik-Trainer Gregor Högler findet keine weiteren Worte, um die Größe der bevorstehenden Aufgabe seines Schützlings Lukas Weißhaidinger bei der WM in Doha, Katar, zu betonen. Der Diskuswerfer aus Oberösterreich, 27, ist Dritter der Weltrangliste und muss heute „ohne Wenn und Aber“ die Qualifikation für das Finale der zwölf besten Diskus-Giganten meistern.

Es sei eine reine Selbstbestätigung, bei der es „kein Zittern und auch kein Risiko“ gebe, sagt Högler dennoch kleinlaut in Erinnerung an die vergangene EM in Berlin. Dort habe der 148 Kilo schwere Athlet beim Wurf der zwei Kilo schweren Scheibe Nerven gezeigt. Er wankte, schaffte es jedoch in das Finale – und wurde dann Dritter.

Erste WM-Medaille

Bronze, darüber wäre Österreichs Leichtathletik am Montag (ab 20.25 Uhr, live ORF Sport plus, ARD) hellauf begeistert. Es wäre historisch, noch stand kein Österreicher bei einer Freiluft-WM auf dem Podest. Es wäre die erst dritte WM-Medaille nach jenen von Sigrid Kirchmann (1993, Stuttgart, Hochsprung-Bronze) und Stephanie Graf (2001, Edmonton, Silber, 800 Meter). Högler hielt inne. Auch für den ÖLV-Verband wäre es ein Meilenstein.

Um sich für das Finale zu qualifizieren, ist eine Weite von 65,50 Metern nötig. Geht es nach Weißhaidinger, soll es ein kurzer Auftritt sein. Er wolle „am liebsten gleich im ersten Versuch“ liefern, 15 Mal habe er diese Weite ja heuer schon geschafft. Es wäre wichtig: Damit das zarte Nervenkostüm nicht weiter strapaziert wird, ihn Hitze (bis zu 40 Grad) und Luftfeuchtigkeit (55 Prozent) nicht weiter plagen.

Dem Ziel plötzlich so nahe

Das Khalifa-Stadion kennt der Österreicher schon von seinem Auftritt in der Diamond League im vergangenen Mai. Den eisgekühlten Kraftraum, den Weg durch die Katakomben ins Innere des gewaltigen Ovals. Dazu die Erinnerung: Er wurde damals Zweiter.

Die Favoriten von damals sind es auch jetzt. Schwedens Zwei-Meter-Koloss Daniel Ståhl (Bestweite 71,86 Meter) und der Jamaikaner Fedrick Dacres (70,78). Und Weißhaidingers Bestweite? Sie liegt bei 68,14 Metern, das sollte sich in Doha wiederholen lassen. Zur richtigen Einschätzung: Es gibt noch vier weitere Athleten, die diese Weite erreichen können. Doch Weißhaidinger war in dieser Saison stets erfolgreicher.

Ehre für Trainer Franz Stampfl

Eine Plakette des Weltverbandes IAAF hat Österreichs Leichtathletik in Doha jedoch bereits erhalten. Der Wiener Franz Stampfl (†1995) wurde posthum als „legendärer Trainer“ ausgezeichnet. Er wurde als Coach des Briten Roger Bannister weltbekannt. Dieser lief am 6. Mai 1954 in Oxford als erster Athlet die Meile in 3:59,40, also unter vier Minuten. Stampfl ist mit der Athletics Heritage Plaque ein Teil des „Welterbes der Leichtathletik“.



