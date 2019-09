Was Magnaten sich so kaufen

Auf den Brünner Spuren eines tschechischen Milliardärs.

Der tschechische Milliardär Daniel Křetínský, 44, ist selbst in Tschechien ein wenig bekannter Mann. Seit er sich gegen den Widerstand der Redaktion in das französische Weltblatt „Le Monde“ eingekauft hat, würde man gern mehr über ihn wissen. Der Besitzer von Gasleitungen und Kohlekraftwerken beteuert, er wolle die klassische Presse gegen die US-Internetgiganten stärken, für französische Journalisten ist er bestenfalls „der Junge, der Gas roch“, schlimmstenfalls „der böse Tscheche“. Interessiert ihn an „Le Monde“ bloß der Gewinn aus dem Verkauf des alten Redaktionsgebäudes? Aber warum hat er dann eine konservative Souveränistin an die Spitze seines Magazins „Marianne“ gesetzt? War das kein politisches Bekenntnis?