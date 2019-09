Halb Madrid am Telefon

(c) Collection Uli Rushby-Smith

Arbeitete in der Madrider Telefonzentrale, um die Sache der spanischen Republik zu unterstützen: Ilsa Barea-Kulcsar, geborene Ilse Pollak.

Bürgerkrieg in Spanien und Zweiter Weltkrieg in England – das bewegte Leben der Wienerin Ilsa Barea-Kulcsar zwischen Politik und Literatur. Die Autorin, Journalistin und Übersetzerin fand in London ihren letzten Exilort, bevor sie 1965 nach Wien zurückkehrte.

Ilsa Barea-Kulcsar war Anfang November 1936 nach Spanien gekommen, um als Journalistin die Sache der Republik zu unterstützen, gegen die im Juli mehrere Generäle, unter ihnen Francisco Franco, geputscht hatten. Bald wurde sie aufgrund ihrer Sprachkenntnisse für die Zensurbehörde rekrutiert, wo sie ihren zweiten Mann kennenlernte, Arturo Barea. Barea hat ihre komplexe Liebesgeschichte in der Madrider Telefonzentrale, dem Telefónica genannten ersten Wolkenkratzer des Landes, in seiner dreiteiligen Autobiografie „La forja de un rebelde“ nacherzählt, einem der wichtigsten Texte über den Bürgerkrieg, der unter dem Titel „Hammer oder Amboss sein“ 1955 auf Deutsch erschien und 2004 als Spanientrilogie neu aufgelegt wurde. Aufgrund einer psychischen Erkrankung Arturo Bareas und wegen der für sie gefährlichen unklaren politischen Zustände gingen die beiden im Februar 1938 nach Frankreich, ein Jahr später nach Großbritannien, ihr endgültiges Exilland. Hier schrieb Ilsa Barea-Kulcsar den kurzen Text „First Flower“, eine gleichsam Proust'sche Erinnerung an eine Episode aus dem Spanienkrieg.