Schallenberg plädiert für Syrien-Tribunal

Außenminister zeigte sich vor UNO als Multilateralist.

New York. Jahrelang schrieb Alexander Schallenberg an den Reden der Außenminister mit. Als er in der Nacht auf Freitag sein Debüt in der UNO gab, trug die Ansprache indes vor allem seine Handschrift. Zweimal vom Vorsitzenden der Vollversammlung als „Schallenberger“ vorgestellt, präsentierte sich der Außenminister als Verfechter des Multilateralismus. „Es gibt keine Alternative zur internationalen Kooperation. Ein Unilateralismus oder ein Multilateralismus à la carte löst keines der komplexen Probleme, mit denen wir konfrontiert sind.“ Er führte Klimawandel, Migration oder Terrorismus an.

„Pacta sunt servanda“, sagte er in Richtung des US-Präsidenten, der den Pariser Klimaschutzpakt und den Atomdeal mit dem Iran aufgekündigt hatte. In den Vordergrund rückte der Außenminister den Kampf gegen den Klimawandel.

Zudem setzt er sich für ein Kriegsverbrechertribunal für Menschenrechtsverbrechen in Syrien ein und verwies auf eine Konferenz in der kommenden Woche in Wien. Er hielt ein Plädoyer für die Modernisierung der UNO: „Die Welt braucht eine starke UNO.“ In Anspielung auf Donald Trump sagte er, es sei ein Zeichen der Hoffnung, dass in New York „Globalisierer und Patrioten“ zusammengekommen seien. (red.)