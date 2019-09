Mick Schumacher bald in der Formel 1?

Zukunft des Nachwuchspiloten entscheidet sich in nächsten Wochen.

Sotschi. Mick Schumacher hat einen baldigen Formel-1-Start nicht ausgeschlossen. „Es ist natürlich noch nichts abgesprochen oder besprochen. Wir müssen abwarten, wie die nächsten Rennen ablaufen, und dann können wir mit Sicherheit sagen, was nächstes Jahr passiert“, sagte der deutsche Nachwuchs-Rennfahrer und Sohn von Formel-1-Rekordweltmeister Michael Schumacher bei Sky.

Seine Zukunft werde sich „wahrscheinlich in den nächsten Wochen“ entscheiden, erklärte der 20-Jährige vor dem Formel-2-Rennen im russischen Sotschi. Die Nachwuchsserie wird im Rahmenprogramm des Formel-1-Grand-Prix (Qualifying 14 Uhr, Rennen Sonntag 13.10 Uhr, je live ORF eins) ausgetragen.

Schumacher gewann im Vorjahr die Formel-3-Europameisterschaft, stieg in die Formel 2 auf und bekam einen Platz in der Nachwuchsakademie von Ferrari. Im April testete er für die F-1-Teams Ferrari und Alfa Romeo. In der Formel 2 ist Schumacher vier Rennen vor Saisonende Gesamt-Elfter (ein Rennsieg).

Bei Ferrari glaubt man an Schumachers F-1-Zukunft. „Wir haben viel in ihn investiert“, erklärte Teamchef Mattia Binotto. Bei Alfa Romeo würde er mit Antonio Giovinazzi um das Cockpit kämpfen.