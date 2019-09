Ägyptens Polizei riegelt Zentrum Kairos ab

Die ägyptische Staatsmacht versuchte am Freitag mit allen Mitteln, die angekündigten Kundgebungen gegen Präsident Abdel Fatah al-Sisi zu unterbinden. Zugleich ließ das Regime die Anhänger des Staatschefs aufmarschieren.

Kairo. Die ägyptischen Sicherheitskräfte zogen alle Register. Im Zentrum der Hauptstadt, Kairo, marschierten Elitepolizisten auf. Mehrere U-Bahn-Stationen blieben geschlossen, Straßen um den zentralen Tahrir-Platz wurden gesperrt. Aktivisten berichteten über Twitter, dass etwa in der Ramses-Straße zahlreiche Kleinbusse mit Beamten in Zivil parkten. Die Staatsmacht versuchte am Freitag mit allen Mitteln, die angekündigten Proteste gegen Präsident Abdel Fatah al-Sisi zu unterbinden.

Ägyptens Staatschef machte am Freitag „böse Mächte“ für die Lage verantwortlich. Diese würden die Bevölkerung ins Visier nehmen. „Die Ägypter lassen sich nicht in die Irre führen. Es gibt keinen Grund zur Sorge“, sagte Sisi laut Staatsfernsehen. Er sprach am Flughafen in Kairo nach seiner Rückkehr aus New York, wo er an der Generaldebatte der Vereinten Nationen teilgenommen hatte.

Bereits während des Aufstands gegen den damaligen Machthaber Hosni Mubarak, Anfang 2011, hatte das Regime behauptet, „dunkle Mächte“ – vor allem aus dem Ausland – stünden hinter den Protesten der Ägypter. Damals hatten Demonstranten den Tahrir-Platz im Zentrum Kairos viele Tage lang besetzt. Mubarak musste schließlich auf Druck der Straße und des mächtigen Militärs als Präsident zurücktreten.

Militär übernahm Macht

Bei den ersten weitgehend freien Wahlen danach siegte die Partei der islamistischen Muslimbruderschaft. Der aus der Muslimbruderschaft stammende Mohammed Mursi wurden zum neuen Präsidenten gewählt. Als es im Jahr 2013 zu Massenprotesten gegen Mursi kam, übernahm das Militär die Macht. Es zerschlug die Muslimbruderschaft und führte Massenverhaftungen durch.

Seither regiert der ehemalige Militärchef Sisi. 2014 wurde der General als Präsident vereidigt. 2018 ließ er sich wiederwählen – in einer Abstimmung, in der alle aussichtsreichen Gegenkandidaten schon zuvor vom Regime zum Aufgeben gezwungen worden waren. Sisis Apparat geht gegen tatsächliche oder vermeintliche Oppositionelle mit äußerster Härte vor.

Bereits vergangenes Wochenende ist es in Kairo, Alexandria, Suez und Mansura zu Protesten mit Hunderten Teilnehmern gekommen. Einen so offenen Protest gegen die politische Führung hat es in Ägypten seit Jahren nicht gegeben. Der im spanischen Exil lebende ägyptische Bauunternehmer und Schauspieler Mohammed Ali, der die Demonstrationen mit Videobotschaften auf Facebook ins Rollen gebracht hatte, rief für Freitag zu einem „Marsch der Millionen“ an zentralen Plätzen im Land auf. Er fordert eine „Volksrevolution“. Während das Regime am Freitag die Proteste gegen Sisi zu verhindern versuchte, ließ es zugleich die Anhänger des Machthabers aufmarschieren. Sie versammelten sich mit ägyptischen Fahnen und Bildern mit dem Konterfei des Präsidenten.

Massenfestnahmen

Zuvor hatten die Behörden weitere mutmaßliche Teilnehmer an den bisherigen Protesten ins Gefängnis geworfen. Die Egyptian Commission for Rights and Freedoms (ECRF) zählte bis Freitag mehr als 1570 Festnahmen. Das Egyptian Center for Economic and Social Rights (ECESR) sowie die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch (HRW) sprachen von mehr als 2000 Festnahmen. Die Regierung kommentierte die Zahlen nicht. (APA/DPA/red.)