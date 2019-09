Trumps Zorn auf die „Spione“ im Weißen Haus

Whistleblower in Ukraine-Affäre ist CIA-Agent.

Wien/Washington. In keiner US-Präsidentschaft sind so viele Indiskretionen durchgesickert wie in jener Donald Trumps, unter anderem etwa peinliche Details aus Telefonaten mit den Präsidenten Mexikos oder Australiens. Ob im Weißen Haus in Washington oder in der UN-Botschaft der USA in New York: Trump muss stets befürchten, dass Enthüllungen aus vertraulichen Gesprächen an die Medien gelangen. Das haben die jüngsten Vorfälle in der Ukraine-Affäre gezeigt, die den US-Präsidenten in Rage versetzen.

Vor Mitarbeitern der US-Botschaft ließ sich Trump gegen den Whistleblower und seine Zuträger aus dem Weißen Haus aus, die den Inhalt seines Telefonats mit Wolodymyr Selenskij, dem ukrainischen Präsidenten, an die Öffentlichkeit gebracht hatten. Sie seien so etwas wie Spione, und in früheren Zeiten hätte man mit ihnen kurzen Prozess gemacht, insinuierte er. Prompt wurden Mitschnitte der Rede US-Zeitungen zugespielt.

Giuliani als zentrale Figur

Laut „New York Times“, die aus dessen Beschwerde zitiert, handelt es sich bei dem anonymen Whistleblower um einen CIA-Mitarbeiter, der dem Weißen Haus zugeteilt gewesen sei. In seinem Schreiben berief sich der CIA-Agent auf mindestens ein halbes Dutzend Angestellte im Weißen Haus, die über den möglichen Amtsmissbrauch des Präsidenten im Telefongespräch mit Selenskij alarmiert gewesen seien. Das Protokoll sei als Teil des Vertuschungsmanövers in eine Datenbank transferiert worden, die für die nationale Sicherheit bestimmt ist.

Der Whistleblower geht auch auf die Machenschaften Rudy Giulianis ein, des Trump-Anwalts und früheren New Yorker Bürgermeisters. Giuliani steht im Mittelpunkt der Ukraine-Affäre: Er hat seit Monaten versucht, massiven Druck auf die neue Regierung in Kiew auszuüben und sie zur Kooperation zu bewegen, um kompromittierende Details gegen Hunter Biden – den Sohn des Trump-Rivalen Joe Biden – zutage zu fördern. Er schaltete Offizielle aus den USA und der Ukraine ein, bisher jedoch erfolglos. (vier)