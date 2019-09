Gucci unter Hammer und Sichel

Am Dienstag feiert die Führung den 70. Jahrestag der Gründung der Volksrepublik. Die Erfolge der kommunistischen Partei sind beachtlich. Doch das System stößt an seine Grenzen.

Berlin/Peking. In der Großen Halle des Volkes sieht es so aus, als wäre die Zeit stehen geblieben. Hinter der Tribüne prangt haushoch das Staatswappen der Volksrepublik. Ein prächtiger roter Stern dient als Lichtquelle. Alles ist so choreografiert wie zu Zeiten Mao Zedongs. Doch der ist seit 43 Jahren tot. Die Volksrepublik China gibt es inzwischen länger mit Kapitalismus als ohne. Trotzdem wird jedes Jahr im Frühjahr, wenn der Nationale Volkskongress tagt, an den kommunistischen Ritualen festgehalten, als würde es das moderne China mit glitzernden Wolkenkratzern und Luxus-Malls gar nicht geben.



Doch genau das ist es, was die kommunistische Führung ihren Bürgern vermitteln will, wenn sie am 1. Oktober den 70. Jahrestag der Gründung der Volksrepublik mit der Rede von Staatschef Xi Jinping und großer Militärparade begeht: Stabilität und der alleinige Machtanspruch der KP. Die Botschaft: Ohne die Kommunistische Partei gäbe es kein neues China. „Glorreiche 70 Jahre, Kampf der neuen Ära“ lautet das Motto.