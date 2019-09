Anwälte-Präsident Rupert Wolff kritisiert, dass Türkis-Blau den Bürgern Sand in die Augen gestreut habe.

Wien. Rechtsanwälte-Präsident Rupert Wolff übte am Freitag scharfe Kritik an diversen Maßnahmen der früheren türkis-blauen Regierung. „Nie wieder Zwietracht, nie wieder Ausgrenzung, nie wieder Krieg“, forderte er unter Hinweis auf das, was man heute „Einzelfälle“ nennt.

Den Bürgern werde „Sand in die Augen gestreut“, warnte Wolff beim Anwaltstag in Salzburg. So werde von einer drohenden Migrationswelle gesprochen, man bezeichne „Erstaufnahmezentren“ als „Ausreisezentren“ und opfere Grund- und Freiheitsrechte für immer weitergehende Überwachungsbefugnisse. Auch das noch diese Woche von ÖVP und FPÖ im Parlament beschlossene Gewaltschutzpaket – es bringt höhere Mindeststrafen für Gewalt- und Sexualdelikte – hält Wolff für einen populistischen Akt.

Der Präsident des Österreichischen Rechtsanwaltskammertags warnte auch vor einem drohenden Stillstand der Justiz. „Es funktioniert inzwischen hinten und vorn nicht mehr“, sagte er. Wolff forderte die nächste Regierung auf, der Justiz „endlich die für ihr Funktionieren erforderlichen Mittel zur Verfügung zu stellen“.

Wolff stellte auch Protestmaßnahmen in den Raum: „Die Geduld der Rechtsanwälte und Rechtsanwältinnen ist zu Ende.“ So kritisierte Wolff, dass die Pauschalvergütung, die Anwälte für Verfahrenshilfe bekommen, seit 2006 nicht erhöht wurde. Als Gegenleistung für die Verfahrenshilfe zahlt der Staat in die Pensionskasse der Anwälte ein.

Begutachtungsfrist zu kurz

Eine leichte Verbesserung stellte Wolff bei Gesetzesbegutachtungen fest – wenngleich die empfohlene Frist von sechs Wochen immer noch in 61 Prozent der Fälle nicht eingehalten worden sei. Besonders kritisch sei auch, dass Regierungsvorlagen und Initiativanträge immer häufiger ganz ohne Begutachtung oder Ausschussberatung durchgeboxt würden, kritisierte Wolff. (APA)