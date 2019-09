Thomas Cook: Urlauber dürfen aufatmen

Abrechnung für die aktuellen Reisen gesichert.

Wien. Die in Konkurs gegangene Thomas Cook Austria AG hat für die Pauschalreisenden eine Versicherung mit einer Gesamtdeckung von 22 Mio. Euro abgeschlossen. Diese Summe reiche aller Voraussicht nach aus, um die Ansprüche der betroffenen Reisenden abzudecken, teilte der für die Forderungen der Pauschalreisen zuständige Abwickler Allianz Partners (AWP) am Freitag mit.

Gemeinsam mit dem Insolvenzversicherer Swiss Re Corporate Solutions, bei dem Thomas Cook Austria versichert ist, sichere man ab sofort die Übernahme der Hotelkosten der Reisenden am Urlaubsziel ab, ebenso die Kosten der Rückreise. Mit den Fluggesellschaften und Hotels werde direkt abgerechnet. Damit können Reisende, die schon unterwegs sind, ihren Aufenthalt wie geplant fortsetzen und müssen nichts aus eigener Tasche bezahlen. Die Fluglinien, Hotels und Reisebüros seien darüber informiert worden.

Klärung in nächsten Tagen

Alle neuen Reisen mit Beginn bis 4. Oktober wurden bereits abgesagt. In der kommenden Woche soll laut AWP die finale Entscheidung über die Zukunft der Thomas Cook Austria AG fallen, damit sei dann auch die Situation für jene Kunden endgültig geklärt, die dort eine Reise nach dem 4. Oktober gebucht haben. Pauschalreisende müssen ihre Ansprüche bis 17. November an Allianz Partners richten – und nicht an den Masseverwalter, wie AWP betont. Für die Beantwortung von Anfragen habe AWP die Taskforce aufgestockt.

Während sich die Lage für jene, die jetzt auf Urlaub sind, entschärft hat, müssen heimische Hoteliers um ihr Geld für bereits beendete Aufenthalte zittern. Der Reiseveranstalter überweise immer erst im Nachhinein, sagte eine Betroffene dem „Kurier“. (APA/red.)