Erster Rücktritt in Ukraine-Affäre: Druck auf Trump wächst

(c) imago images/ZUMA Press (Yuri Gripas via www.imago-images.de)

Mehrere Ausschüsse des Repräsentantenhauses fordern von Außenminister Pompeo Unterlagen an. Außerdem wurden Termine zur Befragung von fünf hochrangigen Diplomaten angesetzt.

Der erste Rücktritt ließ nicht lange auf sich warten: Nach den Enthüllungen über das brisante Telefonat von US-Präsident Donald Trump mit dem ukrainischen Staatschef Wolodymyr Selenski, räumt nun der US-Sondergesandte für die Ukraine, Kurt Volker, seinen Posten. Das berichten „CNN“ und die „New York Times“ am Samstag unter Berufung auf das Außenministerium. Demnach habe der 54-Jährige seinen Rücktritt am Freitag eingereicht, nachdem der Kongress ihn zu einer Befragung für ein mögliches Amtsenthebungsverfahren gegen Trump einbestellt habe. Neben Volker sollen vier weitere Mitarbeiter des Außenministeriums von den Demokraten vorgeladen worden sein.

Doch nicht nur der Kongress ist intensiv mit der Aufarbeitung der Causa befasst, auch die in die Affäre involvierten Ausschüsse des Repräsentantenhauses nehmen ihre Kontrollfunktion genau und erhöhen den Druck gegenüber Außenminister Mike Pompeo. Nachdem dieser bereits zwei Fristen verstreichen hat lassen, forderten die Vorsitzenden des Auswärtigen Ausschusses, des Geheimdienst- und des Kontrollausschusses ihn nun per Strafandrohung auf, bis zum 4. Oktober angeforderte Unterlagen vorzulegen.

Trump: „Diese Leute sind krank“

Es gehe darum zu ermitteln, inwieweit Trump „die nationale Sicherheit aufs Spiel gesetzt" habe, indem er in einem Telefonat mit Selenskyj Ermittlungen gegen den demokratischen Präsidentschaftsbewerber Joe Biden und dessen Sohn Hunter forderte. Trump ist wegen der Enthüllungen über das brisante Telefonat massiv in die Kritik geraten und steht im Verdacht des Amtsmissbrauchs.

Die Demokraten kündigten daher eine offizielle Untersuchung zu einem möglichen Amtsenthebungsverfahren an. Die Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, erklärte dazu: „Der Präsident hat seinen Amtseid gebrochen, unsere nationale Sicherheit und die Integrität unserer Wahlen gefährdet.“ Dies lasse den Demokraten „keine andere Wahl", als das Amtsenthebungsverfahren voranzutreiben. Trump selbst sieht das freilich anders und vergleicht das Vorgehen seiner Kritik mit einer „Hexenjagd“. „Wir befinden uns im Krieg. Diese Leute sind krank“, sagte Trump laut heimlich gedrehten Videoaufnahmen bei einem Treffen mit US-Diplomaten am Donnerstag, die am Freitag von der Nachrichtenagentur Bloomberg veröffentlicht wurden.

Abstimmung binnen eines Monats möglich

Fest steht: Die Abstimmungen über eine Amtsenthebung im Repräsentantenhaus könnten nach Angaben von Demokraten binnen eines Monats vorbereitet werden. Derzeit ist es aber unwahrscheinlich, dass der Senat, in dem Trumps Republikaner in der Mehrheit sind, ein Amtsenthebungsverfahren gegen den Präsidenten unterstützt.

>>> Bericht von „CNN“

>>> Bericht der „New York Times“