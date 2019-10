Wie wir lernen, mit dem Auto zu reden

Schön sprechen: Sprachassistenten hören auch im Auto mit. Von einfachen Sprachbefehlen haben sich aktuelle Systeme weit abgesetzt. Schmähführen mit der Maschine – das ist keine Science-Fiction mehr.

Wer in den 1980ern im Vorabend-TV-fähigen Alter war, kam an dem schwarzen Auto unmöglich vorbei: Ein technisch an sich nicht weiter bemerkenswerter 1982er Pontiac Firebird, der in „Knight Rider“ allerdings K.I.T.T. hieß, ein Roboter war, dank künstlicher Intelligenz fähig zu denken, sprechen und handeln.