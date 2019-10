„West, West Texas“ - zwischen Traum und Trauma

In ihrer Graphic Novel „West, West Texas“ schickt Tillie Walden zwei Frauen auf einen Roadtrip durch ein fiktiv-fantastisches Irgendwo im Nirgendwo – und zu sich selbst.

In West Texas – könnte man sagen – möcht' man nicht einmal begraben sein. Schließlich: Wer wollte schon letzte Ruhe finden, eingepfercht zwischen Erdölpumpen, Windparks und den Panzern eines der größten Stützpunkte der US Army, Fort Bliss? Dabei, zugegeben, so ganz klar ist es gar nicht, wo dieses West Texas eigentlich liegt. Beginnt es, vom Osten her kommend, am 98. Längengrad? Oder am Brazos River? Als gesichert immerhin kann gelten, dass im fraglichen Revier einige der republikanischsten Counties der USA zu finden sind. Und dass diese Wiege des Hollywood-Western (Rio Grande! Rio Pecos!), die auch Karl Mays Winnetou romantisch Heimat geboten hat, mit dieser wie jener heute nur eine Handvoll Canyons und ein paar von Baumwollbewässerung häufig ausgedörrte Flussläufe gemein hat.