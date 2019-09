Goldrausch in der Tiefsee

Soll Bergbau am Meeresboden betrieben werden? Die Entscheidung rückt näher, Industrie und Naturschützer bringen sich in Stellung.

Diesen Sommer, am 18. Juli, wurde von der Internationalen Artenschutz-Organisation IUCN erstmals ein Tier auf die Liste der bedrohten Arten gesetzt – die Schuppenfuß-Schnecke, Chrysomallon squamiferum –, das an Vulkanen der Tiefsee lebt (Nature Ecology & Evolution 22. 7.). Dass es die überhaupt gibt, sogenannte Schwarze und Weiße Raucher, weiß man erst seit 40 Jahren, 1979 wurde der erste entdeckt. Inzwischen gelten sie als Wiege des Lebens, und sie beherbergen staunenswerteste Lebensformen, von hitzeresistenten Bakterien über riesige Röhrenwürmer bis hin zu der Schnecke, die sich mit Eisensulfid bewehrt hat, in der Schale und in Schuppen am Bein.