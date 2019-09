Die Geister, die der Schamane rief

Der sibirische Heiler Alexander Gabyschew wollte „Dämon Putin“ aus dem Kreml austreiben. Die Behörden werfen ihm nun Extremismus vor. Sie fürchten nichts so sehr wie politische Eigeninitiative.

Die russische Staatsmacht sei „schrankenlos und dämonisch“, hat Alexander Gabyschew einmal gesagt. Der 51-Jährige ist in seiner Heimat besser bekannt als „der Schamane“, der aus dem sibirischen Jakutsk einen 8000 Kilometer langen Fußmarsch nach Moskau angetreten ist, um Russland von Wladimir Putin zu befreien. Die Behörden haben seinen Plan vereitelt und halten ihn fest. In seiner jüngsten Videobotschaft ist Gabyschew kaum wiederzuerkennen. Jemand hat ihn auf ein braunes Sofa vor einer beigen Wand gesetzt. Er trägt eine sehr ordentliche graue Strickjacke, bis zum Hals zugezippt. Bisher trat er stets in fröhlichen T-Shirts auf. Doch der Clip ist aus einem anderen Grund verstörend. Nicht der Schamane ist Autor des Auftritts, sondern die Männer, die nicht im Bild zu sehen sind. Dieselben, die ihn anweisen, sich vorzustellen und ein wenig über sich zu erzählen. „Freunde, ich bin in Jakutsk“, sagt der Schamane an seine Anhänger gerichtet. „Hier geht man normal mit mir um, korrekt, im Rahmen des Gesetzes.“ Dann erwähnt er die Verhöre und den erzwungenen Rückflug nach Jakutsk so beiläufig, als befände er sich auf Erholung, als wäre nicht sein großes Projekt von den Behörden mit Methoden vereitelt worden, die kaum als gesetzmäßig zu bezeichnen sind. Seinen Anhängern rät er, nach Hause zu gehen, sich auszuruhen, so wie er. Und er beteuert, nervös in Richtung der Männer im Hintergrund blickend: „Alles ist im Rahmen des Gesetzes, es hat keine Verletzung der Menschenrechte gegeben, alles normal, ich bin zufrieden.“