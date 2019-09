Unser Wahltag mit der neuen DiePresse.com

Egal, wann der Wahlkampf für jeden von uns begonnen hat, ob am Tag nach Bekanntwerden des Ibiza-Videos oder am Tag nach Sebastian Kurz' 33. Geburtstag, jetzt ist er vorbei.

Egal, wann der Wahlkampf für jeden von uns begonnen hat, ob am Tag nach Bekanntwerden des Ibiza-Videos oder am Tag nach Sebastian Kurz' 33. Geburtstag, jetzt ist er vorbei. Zwischen Schlusskundgebungen der Parteien und den ersten Hochrechnungen gibt es dieses kleine Fenster, in dem alle – Parteien, Journalisten und Wähler – einmal kurz durchatmen können. Bevor es morgen kurz vor 17 Uhr wieder weitergeht.

Die Innenpolitikredaktion der „Presse“ konnte wirklich kaum verschnaufen, heute ist sie vollzählig im Einsatz und wird vom Rest der Redaktion unterstützt. Auch die gesamte Onlineredaktion und ihr Chefredakteur Manuel Reinartz sind im Dienst und sorgen für die reibungslose Nutzung der Website, die seit Mittwoch in ganz neuer Optik und Logik erscheint. Wien-Chef Dietmar Neuwirth behält die gesamte Zeitung als CvD am Newsdesk im Blick. Ipo-Ressortleiter Oliver Pink dirigiert die Sonderseiten zur Wahl. Unser Artdirector Stefan Förstel hat schon Freitagnacht vorgearbeitet und die Seiten für Montag grob „aufgestellt“, wie wir sagen. Im Einsatz in den Parteizentralen und/oder der Redaktion sind: Ulrike Weiser, Thomas Prior, Philipp Aichinger, Julia Neuhauser, Martin Fritzl, Iris Bonavida, Hellin Janowski, Maria Kronbichler, Elisabeth Postl, Antonia Löffler, Christine Imlinger, Köksal Baltaci, Martin Stuhlpfarrer, Manfred Seeh. Für das Layout sorgen Olliver Mayer, Marin Goleminov, Linda Gutzelnig, für die Bilder Clemens Fabry, die Bildsprache Pasha Rafiy, für die Grafiken Gregor Käfer und Petra Winkler. Chefredakteur Rainer Nowak wird das Ergebnis für „Die Presse“ und im Wahlstudio der Bundesländerzeitungen ab 16.45 h live analysieren, unter www.diepresse.com/nrwahl.

Falls Ihnen die Verschnaufpause zu lang wird, wir haben jetzt auch einen Podcast. Dort können Sie noch einmal Nowaks „13 Fragen“ an die sechs Spitzenkandidaten nachhören. Abonnieren Sie Die Presse 18'48'' ganz einfach auf Spotify, Apple oder Google Podcast. Gutes Hören und Wählen!