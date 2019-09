Die Kür eines stärkeren Selbst

Bei der WM wird Turnerin Simone Biles ihre Erfolgsstory weiterschreiben. Der US-Star inspiriert sportlich – und findet offene Worte zum Missbrauch.

Die Größten des Sports begeistern nicht nur die Fans ihrer Ära, sondern verschieben die Limits ihrer Disziplinen. Simone Biles gehört ohne Frage zu dieser Kategorie, denn sie drückt dem Geräteturnen seit Jahren ihren Stempel auf. Und das im wahrsten Sinne des Wortes. Zwei Elemente sind bereits nach der US-Amerikanerin benannt: der Doppelsalto rückwärts gestreckt mit halber Schraube am Boden und am Sprung der Yurchenko mit halber Drehung in der ersten Flugphase und dem gestreckten Vorwärtssalto mit zwei Schrauben. Bei der am Freitag beginnenden WM in Stuttgart könnte die 22-Jährige sich nun zum dritten Mal im Regelwerk verewigen. Im August hat Biles als erste Turnerin einen „Triple Double“ am Boden gezeigt, also einen gehockten Doppelrückwärtssalto inklusive dreifacher Schraube – all das in gerade einmal 1,18 Sekunden in der Luft. Steht sie diesen nun auch bei den Titelkämpfen, wird dieses Element ebenfalls ihren Namen tragen.