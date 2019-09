Salzburgs B-Elf fertigt die Austria ab

Auch die Wiener Austria kommt beim Spitzenreiter unter die Räder und verliert 1:4.

Auch die zweite Salzburger Garnitur gab sich gegen die angeschlagene Wiener Austria keine Blöße. Der Bundesliga-Tabellenführer gewann 4:1, noch deutlicher sah es bei den Torschüssen aus: 27:3. Damit ist Salzburg seit 70 (!) Pflichtspielen vor Heimpublikum ungeschlagen.

Jesse Marsch hat seine Startelf angesichts von fünf Partien in 15 Tagen – am Mittwoch wartet das Champions-League-Highlight beim FC Liverpool – einmal mehr umgekrempelt. Und kurzzeitig sah es so aus, als würde Salzburg dieses Mal den Preis für die Rotationen zahlen.

Die Austria ging durch ein Eigentor von Salzburg-Verteidiger Albert Vallci früh in Führung (2.), hatte sogar Chancen nachzulegen. „Das Gegentor war vielleicht das Beste für uns. Wir mussten uns fokussieren, wieder mit Tempo und Intensität spielen“, analysierte Salzburg-Trainer Marsch.

Die Tormaschine des Meisters wurde angeworfen, Majeed Ashimeru (33.) und Sekou Koita (44.) spielten die violette Abwehr schwindlig – vor der Pause war die Partie gedreht. Dass danach nur noch Masaya Okugawa (55.) und erneut Koita (79.) trafen, ist Austria-Goalie Ivan Lucic zu verdanken. Besonders sehenswert das 3:1: Matchwinner Koita (zwei Tore, zwei Assists) zirkelt auf Okugawa, der Japaner setzt die Direktabnahme gekonnt ins Netz.

Auf Salzburg wartet nun das Gastspiel bei Champions-League-Sieger Liverpool. „Die Vorbereitung und das Video-Studium machen viel Spaß“, freute sich Trainer Marsch.

Ergebnisse Bundesliga, 9. Runde:

Red Bull Salzburg - Austria Wien 4:1 (2:1)

WAC - WSG Tirol 2:2 (0:0)

SKN St. Pölten - LASK Linz 0:3 (0:2)

Sonntag: Sturm Graz - Admira (14.30 Uhr), Altach - Mattersburg (14.30), Rapid - Hartberg (17 Uhr, je live Sky).