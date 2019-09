Christian Coleman sprintet zu WM-Gold

Mit persönlicher Bestleistung holt der US-Amerikaner bei der Leichtathletik-WM Gold über 100 Meter.

Christian Coleman ist der neue Weltmeister über 100 m. Der US-Amerikaner gewann am Samstagabend bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften in Doha (Katar) in der neuen Jahresweltbestzeit von 9,76 Sekunden vor Landsmann und Titelverteidiger Justin Gatlin (9,89) und dem Kanadier Andre de Grasse (9,90). Für Coleman ist es der erste WM-Titel.

Beinahe hätte Coleman die WM verpasst. Der Mann aus Atlanta hatte drei Dopingkontrollen verpasst, weil er nicht am angegebenen Aufenthaltsort angetroffen worden war. Eine Sperre bis zu zwei Jahre drohte, die US-Anti-Doping-Agentur verzichtete aber auf eine Anklage.

Weitsprung-Weltmeister Gayle

Der Jamaikaner Tajay Gayle ist mit 8,69 Metern Weltmeister im Weitsprung geworden. Damit blieb der 23-Jährige in Doha nur 26 Zentimeter unter dem Weltrekord (Mike Powell, 8,95 Meter 1991 in Tokio). Zweiter wurde der Olympiasieger Jeff Henderson aus den USA mit 8,39 Metern vor dem Kubaner Juan Miguel Echevarria, der 8,34 Meter weit kam.