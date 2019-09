In China wird am Dienstag der 70. Jahrestag der Gründung der Volksrepublik gefeiert. Zuvor gab es feierliche Ehrungen und Auszeichnungen.

Vor dem 70. Jahrestag der Gründung der Volksrepublik China hat Staatschef Xi Jinping Auszeichnungen an "Helden" aus dem In- und Ausland vergeben. In einer feierlichen Zeremonie würdigte Xi am Sonntag unter anderem den ehemaligen französischen Ministerpräsidenten Jean-Pierre Raffarin als "alten Freund des chinesischen Volkes".

Raffarin habe sich über einen langen Zeitraum der Förderung der chinesisch-französischen Freundschaft verschrieben, schrieb die staatliche chinesische Nachrichtenagentur Xinhua. Weitere Ehrungen gingen unter anderem an den früheren kubanischen Präsidenten Raul Castro und an die thailändische Prinzessin Maha Chakri Sirindhorn.

Unter den chinesischen Preisträgern waren die Pharmakologin Tu Youyou, die für die Entwicklung eines Anti-Malaria-Medikaments mit dem Nobelpreis ausgezeichnet wurde, und der Atomphysiker Yu Min, der als "Vater der chinesischen Wasserstoffbombe" gilt. Insgesamt wurden 42 Männer und Frauen ausgezeichnet.

In China wird am Dienstag der 70. Jahrestag der Gründung der Volksrepublik gefeiert. Der Höhepunkt der Feierlichkeiten ist eine riesige Militärparade auf dem Tiananmen-Platz in Peking.