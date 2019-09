Wie viel Nebenjob geht eigentlich?

Einwurf. EU-Abgeordnete gehen nebenbei oft anderen Aufgaben nach. Wie viele Stunden Nebentätigkeit soll ihnen erlaubt sein?

Die neu gewählten Mitglieder des Europaparlaments haben es bereits getan, die Abgeordneten des neuen Nationalrates werden es demnächst machen müssen: die Erklärungen zu ihren finanziellen Interessen bzw. zu ihren Nebentätigkeiten abgeben. Danach kann jeder, der sich dafür interessiert, nachlesen, was „sein“ Abgeordneter so nebenher noch alles macht und insbesondere wie viel er damit verdient.

Die jeweiligen Transparenzregeln sind im Detail zwar unterschiedlich und insbesondere beim österreichischen Parlament ist die Gesamtsumme der angegebenen Nebeneinkünfte schwer auf die jeweilige Nebentätigkeit zuzuordnen. Darauf soll hier aber jetzt gar nicht der Fokus gelegt werden. Es soll auch nicht um die Höhe der Nebeneinkünfte gehen (und die Frage, ob es politisch opportun ist, nebenher mehr zu verdienen als durch die eigentliche politische Tätigkeit), sondern einfach um die Tatsache, dass einzelne EU-Abgeordnete aus Österreich eine Unzahl von Nebentätigkeiten gemeldet haben. Da der Tag bekanntlich nun einmal nur 24 Stunden hat, stellt sich bei so manchen Abgeordneten schlichtweg die Frage, wo denn der eigentliche Schwerpunkt ihrer Tätigkeit liegt.

19 Tätigkeiten gelistet

Etwa Lukas Mandl von der ÖVP. Er gibt zwei regelmäßige Tätigkeiten an, die er neben der Wahrnehmung seines Mandats als Angestellter oder Selbstständiger ausübt, sowie 19 (!!) weitere regelmäßige Tätigkeiten. Hannes Heide von der SPÖ ist neben seiner Haupttätigkeit als EU-Abgeordneter auch noch Bürgermeister der Stadt Bad Ischl, hat neun weitere Tätigkeiten gemeldet (u. a. Aufsichtsrat der OÖ Thermenholding) und verweist in seiner Erklärung auf „sonstige finanzielle Interessen“, die die Wahrnehmung seiner Aufgaben beeinflussen könnten (Teilhaberschaft am Lehartheater). Wer auf so vielen beruflichen Hochzeiten gleichzeitig tanzt, muss sich die simple Frage gefallen lassen, ob er seiner eigentlichen Hauptbeschäftigung, der Ausübung seines EU-Mandats in Straßburg und Brüssel, überhaupt ernsthaft nachgeht.

Wären die beiden Herren normal berufstätig in Österreich, wäre es einfach. Bei Nebenbeschäftigungen im Rahmen eines Arbeitsverhältnisses ist nämlich darauf zu achten, dass die gesetzlich zulässige Höchstarbeitszeit begrenzt ist. Die Arbeitszeit von mehreren Arbeitsverhältnissen wird dabei zusammengerechnet. Jener Arbeitgeber, der seine Arbeitnehmer über das zulässige Höchstausmaß hinaus beschäftigt, kann von der Bezirksverwaltungsbehörde zu einer Geldstrafe verurteilt werden. Da es eher unrealistisch ist, dass die Bezirkshauptmannschaft Gmunden der Stadt Bad Ischl wegen ihres zu viel arbeitenden Bürgermeisters eine Strafe auferlegt, wird man wohl eine andere (politische) Lösung finden müssen.

Maximal 10 Stunden/Woche

Da eine finanzielle Höchstgrenze für berufliche Nebentätigkeiten von Politikern aus verschiedensten Gründen kaum umsetzbar ist, könnte man doch eine simple zeitliche Beschränkung andenken. Wie wär's mit maximal zehn Stunden die Woche? Oder eine rechtliche Regelung in Anlehnung an die geltende maximale Arbeitszeit von 60 Stunden die Woche? Was für den Normalbürger gilt, könnte doch auch für Politiker gelten. Das wäre auch gleich ein nettes Thema für die Abgeordneten im neu gewählten Nationalrat: eine Maximalarbeitszeit für Politiker. Mit dem netten Nebeneffekt, dass dadurch faktisch die Nebeneinkünfte mit reduziert werden. Vielleicht würde dadurch sogar der Bürgermeisterposten in Bad Ischl frei.

Stefan Brocza (* 1967) ist Experte für Europarecht und internationale Beziehungen an der Universität Wien.

