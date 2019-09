95 Prozent für ÖVP in Österreichs kleinster Gemeinde Gramais

(c) APA (Roland Schlager)

Alle Stimmen bis auf eine gingen in Gramais an die ÖVP.

31 Wahlberechtigte haben in der Tiroler Gemeinde die ÖVP gewählt, eine Stimme erhielten die Grünen. Alle anderen Parteien gingen leer aus.

In Österreichs kleinster Gemeinde Gramais im Tiroler Außerfern haben 95,83 Prozent (2017: 70,83) der 32 Wahlberechtigten, die ihre Stimme abgaben, die ÖVP gewählt. Sie verzeichnete damit ein Plus von 25 Prozentpunkten. FPÖ (2017: 12,50 Prozent) und SPÖ (2017: 4,17 Prozent) konnten in Gramais keine einzige Stimme holen. Die Wahlbeteiligung lag bei 75 Prozent (2017: 72,73 Prozent).

Die Grünen wählte in Gramais ein Wahlberechtigter, das entspricht 4,17 Prozent (2017: 8,33 Prozent). Alle anderen antretenden Parteien gingen in der kleinen Gemeinde leer aus. Gramais liegt 1382 Meter hoch, das Gemeindegebiet erstreckt sich auf über 32 Quadratkilometer.