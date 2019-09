Brahms, streng und klar

KritikJubel für die Wiener Symphoniker unter Philippe Jordan beim Abschluss ihres Brahms-Symphonien-Zyklus.

Schon zur Pause, nach der Dritten, lag ein Abschiedshauch in der Luft, als sich Philippe Jordan nachdrücklich bei den Stimmführern bedankte – und am Schluss, nach der Vierten, überwog unter dem Jubel des Publikums die Aufbruchsstimmung: Der scheidende Chefdirigent und die Wiener Symphoniker haben ihre letzte gemeinsame Saison mit den vier Symphonien von Johannes Brahms hoch profiliert begonnen, bevor Jordan im Herbst 2020 als Musikdirektor an die Staatsoper wechselt.