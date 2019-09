Börsengänge: Wien trotzt der globalen Flaute

Im dritten Quartal sanken IPOs weltweit um ein Viertel.

Wien. Weltweit hat das dritte Quartal 2019 einen deutlichen Rückgang bei den Börsengängen gebracht. Die Börse Wien hingegen ist gegen den internationalen Trend im Aufwind. Hierzulande legte die Addiko-Bank nach Frequentis und Marinomed den heuer schon dritten Börsengang auf das Wiener Parkett – 2018 hatte es keinen einzigen gegeben, zeigt der Global IPO Update des Beratungsunternehmens EY.

Weltweit gab es im dritten Quartal 256 Börsengänge, um ein Viertel weniger als im Vorjahreszeitraum, das Emissionsvolumen fiel um 22 Prozent auf 40 Mrd. Dollar (36 Mrd. Euro).

In China allein stieg die Zahl der Neuemissionen zwar (von 83 auf 88), der Emissionserlös fiel aber um ein Drittel auf 19 Mrd. Dollar. Die Einnahmen aus Börsengängen lagen damit im Reich der Mitte über jenen in den USA, wo 39 IPOs zwölf Mrd. Dollar einbrachten. Europa kam, nach dem fast völligen Auslassen Großbritanniens (nur ein IPO), mit 22 IPOs auf 3,5 Mrd. Dollar an Einnahmen. Das IPO der Addiko-Bank war mit einem Emissionsvolumen von 176 Mio. Dollar eines der größeren in Europa. (APA/red.)