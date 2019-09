Im Schnitt 153.000 Euro Schulden

Große Divergenz zwischen Ex-Unternehmern und Konsumschuldnern.

Wien. In den ersten drei Quartalen ist die Zahl der insolventen Unternehmen in Österreich mit insgesamt 3760 gegenüber der Vergleichsperiode des Vorjahrs mit 3773 Fällen fast gleich geblieben. Die Privatinsolvenzen sind um sieben Prozent auf 7245 Fälle gesunken. Das sind immer noch 39 Fälle pro Gerichtstag, teilte der KSV1870 am vergangenen Mittwoch mit.

Die Gläubigerschützer weisen darauf hin, dass es in den ersten neun Monaten aber immer noch mehr Privatpleiten gab als im Vergleichszeitraum des Jahres 2016. Seit dem Herbst 2017 gelten neue Regeln, wodurch die Zahlen aus Sicht der Gläubigervertreter im Vorfeld nach unten verzerrt wurden, denn ihrer Diktion zufolge hätten viele Privatschuldner die neuen Regeln abgewartet, bevor sie ihre Insolvenz offiziell in die Wege geleitet hätten. Auch die Zahlen 2018 würden demnach ein verfälschtes Bild zeigen.

Die durchschnittlichen Schulden, die reguliert wurden, betragen bei Privaten aktuell 153.000 Euro. Dabei ist jedoch zu beachten, dass die Schulden „echter Privater, also jener, die Konsumschulden angehäuft haben“, knapp unter 60.000 Euro liegen, die von ehemals Selbstständigen jedoch rund 339.000 Euro betragen. Insgesamt sind es jedenfalls rund 1,11 Mrd. Euro, die Privatinsolvente an Schulden haben.

Der KSV rechnet für das Gesamtjahr mit 9400 Privatinsolvenzen. Das würde einem Rückgang gegenüber 2018 von rund sechs Prozent entsprechen. (APA/red.)