Die politische Börse hat plötzlich Hochkonjunktur

Es heißt doch immer, die Politik könne das Marktgeschehen nur bedingt beeinflussen. Weit gefehlt, zumindest momentan. Vor allem Donald Trump birgt Sprengkraft wie selten zuvor. Was soll man da als Anleger tun?

New York. Einen kleinen Vorgeschmack auf das, was kommt, hat die vergangene Woche geliefert: Als sich am Dienstag die Hinweise darauf verdichtet haben, dass Donald Trump in der Ukraine-Affäre eine rote Linie überschritten haben könnte, ist der wichtigste Aktienindex, der S&P 500, um mehr als ein Prozent abgesackt. Nach Veröffentlichung des Telefonats des US-Präsidenten mit seinem Amtskollegen in Kiew ging es am Mittwoch wieder aufwärts – ehe es am Donnerstag, nach Publikation der Beschwerde eines „Whistleblowers“, erneut Verluste setzte.