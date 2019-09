Alexander Manninger ist bislang der einzige Österreicher, der für Liverpool spielte. Der Ex-Torhüter, 42, über die Anfield Road – und Salzburgs Chance.

Salzburg. Er spielte einst für Liverpool und auch für RB Salzburg, in seiner 23-jährigen Karriere stand Alexander Manninger bei insgesamt sechzehn Vereinen unter Vertrag. Der Torhüter kennt die Finessen des Geschäfts, ihre Höhen, Tiefen – und er weiß sehr gut, was es bedeutet, wenn man an der Anfield Road spielt. Der Fußballpensionist, 42, hält vor dem großen Champions-League-Duell am Mittwoch „beiden Teams die Daumen“. Dass die „Reds“ gegen die Roten Bullen verlieren, kann er sich aber beileibe nicht vorstellen.

„Wenn es eine Überraschung gibt, dann in Salzburg“, schätzt der gebürtige Salzburger die Situation ein. In der Saison 2016/17, es sollte seine letzte sein, gelang ihm zum „krönenden Abschluss“ noch der Sprung zum englischen Rekordmeister. Dass er nur als Dreiergoalie hinter Loris Karius und Simon Mignolet agieren durfte, war von Anfang an klar. Aber diese Chance wollte er sich nicht entgehen lassen. Dreimal schaffte er es immerhin auf die Bank – als bisher einziger Österreicher beim 18-fachen englischen Meister.

Die Ausnahme: Jürgen Klopp

Manninger hat auch sehr viele internationale Trainer kennengelernt. Etwa Claudio Ranieri (Juventus), Roberto Mancini (Fiorentina) oder Arsène Wenger (Arsenal). Jürgen Klopp jedenfalls sei für ihn ein Ausnahmecoach. „Er ist ein Profi, hat bisher jeden Spieler besser gemacht. Er ist ein Motivator und nicht der Chef, vor dem jeder auf die Knie geht, weil er Autorität ausstrahlen will“, erinnerte sich Manninger. „Er hat in jeder Besprechung gesagt, dass seine Tür offen ist. Darum machen die Spieler auch auf – der eine mehr, der andere weniger. Dieses Ambiente spürt man in Liverpool deutlich.“

Wie stehen also Salzburgs Chancen an der Anfield Road? Das 6:2 gegen Genk zum Auftakt war vielversprechend, parallel dazu unterlag Liverpool in Neapel mit 0:2. Es wird erwartet, dass der CL-Titelverteidiger eine „Reaktion“ vor eigenem Publikum zeigen wird. Aber auch beim 1:0 gegen Sheffield United in der Premier League ist es nicht nach Wunsch gelaufen. Liverpool ist in dieser Saison auf der Insel dennoch weiterhin ungeschlagen. Manninger: „Ich glaube, dass diese Adresse Salzburg doch ein bisschen zu groß ist. Liverpool muss etwas machen. Es steht auf der Visitenkarte des Vereins, dass man sich nicht zufriedengibt.“

Dass Manninger noch einmal in den Fußball zurückkehrt, scheint ausgeschlossen. „Leider werde ich 40“, habe er 2017 zu Klopp gesagt, „da wächst Riesiges.“ Zwei Jahre später ist Liverpool auf Europas Thron zurückgekehrt mit dem fünften Triumph. Der 33-fache Teamspieler ließ aber mit „Absicht los“, bei einem Spitzenklub als krönendem Abschluss. (fin)