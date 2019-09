Gegendarstellung

Begehrt von DI Philipp Raich wegen angeblicher öffentlicher Funktion.

Am 16. September 2019 wurde auf Ihrer unter https://www.diepresse.com erreichbaren Website in einem Beitrag mit der Überschrift „Jegliche Koalition mit der FPÖ ist zu unterlassen“ u.a. berichtet, dass DI Philipp Raich Teil einer erschreckend großen Zahl an Burschenschaftern sei, die in verschiedensten Ministerien und Institutionen des Staates tätig wurden.

Diese Behauptung ist unwahr. DI Philipp Raich ist bis dato weder in einem Ministerium noch in einer Institution des Staates tätig geworden.