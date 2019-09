Kurzparkscheine in Wien werden teurer

Um fünf Cent pro halbe Stunde zahlen Kurzparker ab 2020 mehr. Parkpickerl sind von der Teuerung nicht betroffen. Kritik gibt es von der Wiener ÖVP.

Parken in Wien wird teurer: Ab Jahresbeginn 2020 kostet jede halbe Stunde Abstellen in Kurzparkzonen um fünf Cent mehr. 30 Minuten parken kostet künftig 1,10 Euro statt derzeit 1,05 Euro. Eine Stunde schlägt ab 1. Jänner demnach mit 2,20 statt 2,10 Euro, zwei Stunden mit 4,40 statt 4,20 Euro zu Buche. Gratis bleibt weiterhin der 15-Minuten-Parkschein, wie das Rathaus am Montag mitteilte.

Die Teuerung liege an den Valorisierungsbestimmungen der Parkometerabgabeverordnung, hieß es in der Aussendung. Für die alten Parkscheine gibt es eine sechsmonatige Übergangsfrist. Sie bleiben bis Ende Juni gültig. Danach können sie weder verwendet noch umgetauscht werden. Das Parkpickerl - also die Dauerparkberechtigung für Anrainer - ist von der Preiserhöhung übrigens nicht betroffen.

Die Einnahmen der Parkgebühren sind in der Bundeshauptstadt für Investitionen im Verkehrsbereich zweckgebunden. Laut Rathaus flossen 2018 dadurch knapp 88 Millionen Euro in den öffentlichen Verkehr, 6,4 Millionen Euro in den Radverkehr und 4,7 Millionen Euro in die Verkehrssicherheit.

Die letzte Tariferhöhung bei Parkscheinen liegt erst wenige Jahre zurück Mit ab 1. Jänner 2017 hatten sich die Preise um fünf Prozent erhöht, was ebenfalls fünf Cent mehr pro halbe Stunde ausmachte.

Kritik von ÖVP

Nicht glücklich ob der Tariferhöhung ist man bei der Wiener ÖVP. „Still und heimlich dreht Rot-Grün weiter an der Gebührenschraube. Damit werden die Wienerinnen und Wiener weiter belastet, die rot-grüne Belastungspolitik geht ungebremst weiter“, erklärt Verkehrssprecher Manfred Juraczka am Montag in einer Aussendung. Denn bereits mit Anfang 2019 habe die rot-grüne Stadtregierung die Gebühren bei Müll und Wasser um 3,2 Prozent erhöht. Auch ÖVP-Stadtrat Markus Wölbitsch fordert wie auch schon zuvor sein Landesparteiobmann Gernot Blümel „eine Gebührenbremse für Wien".