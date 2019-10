Die KuraTanten: Kunst über Wiens Dächern

Katrin Karall-Semler und Katharina Hohenberger programmieren als Die KuraTanten einen neuen Saal im Haus des Meeres.

Die zwei Damen sind grundverschieden, doch beide glauben fest an den Genius loci, den Geist des Orts. „Künstler reagieren sensibel auf Orte“, sagt Katharina Hohenberger, gelernte Schauspielerin und eine der herausragenden Interpretinnen des Neuen Wienerlieds. „Man kann viele von ihnen mit besonderen Spielorten ködern“, weiß Katrin Karall-Semler, gelernte PR-Frau und seit 2011 emsig im Veranstaltungsbusiness unterwegs. Und so lautet ihr gemeinsames Motto keineswegs überraschend „Spezielle Konzerte an speziellen Orten“. Gemeinsam deshalb, weil sich die beiden Damen jüngst zum Veranstalterinnenduo Die KuraTanten fusioniert haben.



Die Vorteile liegen für Hohenberger, die seit vielen Jahren das Festival „Einedrahn“ kuratiert, auf der Hand: „Diese Tätigkeit kann zuweilen aufreibend sein. Aber gleichzeitig die Nerven zu verlieren, das hat es noch nie gegeben.“ Jetzt haben die KuraTanten den Auftrag für ein besonders interessantes Projekt an Land gezogen. Im seit 1957 Fische und Reptilien beherbergenden Haus des Meeres wurde über den Sommer ein Veranstaltungssaal für 120 bis 130 Gäste gebaut.



„Wir werden im zehnten Stock sein, einem Raum mit einem wunderschönen Blick über ganz Wien“, schwärmt Karall-Semler. Seitlich wird die Stadt im Panoramablick sichtbar werden. Das Publikum wird bald über einen Außenlift in diesen Konzertsaal kommen können. Ein neues Restaurant entsteht auch.“ Dass der Boden aus Vinyl (mit Holzoptik) bestehen wird, hat zusätzliche Symbolkraft für die Schallplattenfreaks unter den Musikfreunden. Ein Konzept brauchte es selbstverständlich auch. „Wenn man schon von oben auf die Stadt schaut, sollte man auch Musik aus ihr hören“, sagt Hohenberger.