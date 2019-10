Eine Universität im Favoritner Exil

Die ersten 350 Studenten der Central European University beginnen ihr Semester in Wien. Das Gebäude in der Quellenstraße ist eine Zwischenlösung – Wien aber nicht.

Wien. In der Quellenstraße 51 werden dieser Tage zahlreiche neue Gesichter zu sehen sein: In einem sechsstöckigen Glasbau mitten in Favoriten, auf dem seit einiger Zeit groß die drei Lettern „CEU“ prangen, werden ab sofort Studierende ein- und ausgehen: Das ehemalige Bawag-Gebäude beheimatet den jüngsten Neuzugang in der heimischen Universitätenlandschaft: die Central European University.



Für rund 350 neue Studenten der ursprünglich in Budapest beheimateten Universität hat nach zwei Wochen in der ungarischen Hauptstadt nun in Wien das Semester begonnen. Sie sollten am späten Nachmittag auch offiziell von Rektor Michael Ignatieff – Historiker und ehemals kanadischer Politiker, bevor er die Führung der CEU übernahm – am neuen Favoritner Campus begrüßt werden.