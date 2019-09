Konzerthaus: Der singende Schlagwerker

Martin Grubinger präsentierte mit dem finnischen Radioorchester ein Schlagzeugkonzert, das ihm Fazil Say geschrieben hat.

Klavier und Schlagzeug seien gar nicht so weit voneinander entfernt, meint der türkische Klaviervirtuose Fazil Say: Beide seien Perkussionsinstrumente, bei beiden bedürfe es stets besonderer Anstrengung, um sie zum Singen zu bringen. In diesem Sinn hat er für Martin Grubinger ein viersätziges Konzert für Schlagzeug und Orchester geschrieben, und dieser vermittelte bei der Uraufführung nicht den Eindruck, dass es ihm sonderlich Mühe mache, auf seinem Instrumentarium zu singen. Egal, ob auf Pauken, Vibrafon, Marimbafon, Röhrenglocken, Boobams, Rototoms oder Waterphone. Alle diese Instrumente kommen in diesem zuweilen mit türkischer Folklore tänzerisch kokettierenden, rhythmisch variantenreichen Werk zum Einsatz. Und der Solist hat auch in einer Kadenz ausgiebig Gelegenheit, mit seiner Virtuosität zu glänzen.



Weniger Eindruck hinterließ das Finnish Radio Symphony Orchestra mit der „Symphonie fantastique“ von Hector Berlioz. Vor allem, wenn man noch im Ohr hatte, mit welcher Energie, Dramatik und aufwühlender Tiefe die Wiener Philharmoniker unter Mariss Jansons sie Ende der vergangenen Saison gespielt hatten. Nichts von dem kam diesmal über die Rampe. Im Gegenteil: Gerade bei diesem Schlussstück des Abends zeigten sich die davor weniger aufgefallenen Schwächen des Orchesters: fehlende Farben in den Streichern, meist unflexibel agierendes Holz, unterschiedlich präzises Blech. Dazu kam das steife Dirigat des Chefdirigenten Hannu Lintu. Er konnte weder mit der Poesie der Ballszene etwas anfangen noch mit der dämonischen Atmosphäre des Hexensabbats. Fragt sich, weshalb seine Wahl auf gerade auf dieses Werk fiel.



Wie lässt sich das Naturschauspiel von Wind und Wasser musikalisch am besten illustrieren? Mit einer Mischung aus weiten, schillernden Klangflächen und immer wieder überraschend eingeblendeten, sich wie Zacken ausnehmenden melodischen Floskeln? So jedenfalls versucht es der finnische Komponist Sebastian Fagerlund in seinem Opus „Drifts“, mit dem die Finnen ihren Wien-Auftritt effektvoll eröffneten.