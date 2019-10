Immobilienmakler Plech soll im Grasser-Prozess erscheinen

Die Verhandlungsfähigkeit des 75-Jährigen soll geprüft werden. Der frühere Buwog-Aufsichtsratspräsident ist seit Mai 2018 nicht mehr ins Straflandesgericht gekommen.

Drei weitere Verhandlungstage im Strafprozess gegen Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser und andere wegen Korruptionsverdachts stehen von Dienstag bis Donnerstag auf dem Programm. Ins Wiener Straflandesgericht soll am Dienstag, den 109. Verhandlungstag, der mitangeklagte Immobilienmakler Ernst Karl Plech kommen, weil seine Verhandlungsfähigkeit geprüft wird.

Der 75-jährige Plech habe persönlich zu erscheinen, heißt es von Seite des Gerichts. Der frühere Buwog-Aufsichtsratspräsident Plech war im Mai 2018, wenige Monate nach Prozessbeginn im Dezember 2017, aus gesundheitlichen Gründen für verhandlungsunfähig erklärt worden. Ein neues, von Richterin Marion Hohenecker angeordnetes Gutachten bescheinigt dem Angeklagten jedoch wieder die Verhandlungsfähigkeit. Dagegen hat Plech eine Eingabe gemacht, er könne aus gesundheitlichen Gründen nicht an der Verhandlung teilnehmen. Der heute 75-Jährige habe Herzprobleme, hieß es. Die Frage soll nun am Dienstag erörtert werden.

Causa Terminal Tower

Für Mittwoch und Donnerstag sind weitere Zeugen geladen. Alle sollen zum Anklagepunkt des Korruptionsverdachts bei der Einmietung der Linzer Finanzbehörden in das Bürohaus Terminal Tower befragt werden. Der Anklage zufolge flossen 200.000 Euro vom Baukonzern Porr an Meischberger. Während Meischberger angibt, er habe das Geld für seine Leistungen für das Bauunternehmen bekommen, geht die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft davon aus, dass das Geld eine Gegenleistung für Grassers Zustimmung zur Einmietung der Linzer Finanzbehörden in das Bürohaus am Bahnhof der oberösterreichischen Landeshauptstadt gewesen sei. Alle Angeklagten bestreiten dies.

Errichtet wurde der Linzer Büroturm übrigens vom Baukonzern Porr (Porr Solutions), Raiffeisen Leasing und Real-Treuhand. Von diesen Firmen sitzen einige frühere Manager auf der Anklagebank.