Der Höhenflug des Bierbrauers

Asien-Sparte von AB InBev legt starkes Börsendebüt hin.

Hongkong. Die Börse in Hongkong hat aufgrund der politischen Proteste und des US-chinesischen Handelskriegs ihr schlechtestes Quartal seit vier Jahren hinter sich. Da wirkt es wie ein Befreiungsschlag, dass die Asiensparte des weltweit größten Bierbrauers AB InBev am Montag einen sensationellen Börsenstart hingelegt hat. Die Papiere des sogenannten Budweiser APAC legten am ersten Handelstag bis zu sechs Prozent zu und schlossen um 4,4 Prozent höher. Das Unternehmen soll Marktführer in Asien werden. (Reuters/red.)