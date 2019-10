Der Stimmungsmacher von Anfield

(c) REUTERS (Lee Smith)

Jürgen Klopp, 52, wird nicht nur in Liverpool für Mentaltricks, Ideen, Charme und Siege geliebt. In der Champions League ist der Stratege am Mittwoch Salzburgs stets lächelnder Gegner.

Anfield Road – das ist zweifelsohne eine der klingendsten Adressen im Klubfußball. Hier spielt der FC Liverpool, Englands großer Traditionsverein, der sowohl mit seiner Erfolgs- als auch seiner Leidensgeschichte (Heysel 1985, Hillsborough 1988) so viele Menschen fasziniert. 18 Meistertitel (zuletzt 1990), sechs Triumphe im Europacup der Landesmeister bzw. der Champions League. Österreichs Meister, Salzburg, kommt am Mittwoch (21 Uhr, live Sky) in den Genuss, beim Titelverteidiger vor 54.000 Zuschauern zu spielen.



Über den Mythos Liverpool gibt es Erzählungen sonder Zahl, den Erfolg der aktuellen Generation aber sichert vor allem nur ein Mann. Trainer Jürgen Klopp, der um keine Ansprache, keinen mentalen Trick oder diebisch anmutenden Grinser verlegen ist.