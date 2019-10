Österreicher enträtselt den Haken am Wunder Bakterienmotor

Wie sich Bakterien fortbewegen, fasziniert nicht nur „Intelligent Design“-Gläubige. Der Vorarlberger Matthias Wolf hat mit dem Elektronenmikroskop die Struktur des Gelenks zwischen Motor und Propeller aufgezeigt. Das kann helfen, Krankheitserreger besser zu bekämpfen.

Der Bakterienmotor ist einer der erstaunlichsten Wunderwerke der Natur: eine molekulare Maschine, die eine Art Propeller antreibt. Er bewegt die Bakterie auf der Suche nach Nahrung in zähen Flüssigkeiten vorwärts, sehr flott, ein Vielfaches ihrer Länge pro Sekunde. Alles wirkt wie von einem Ingenieur raffiniert konstruiert – und wurde damit zur Ikone der „Intelligent Design“-Jünger: Ein solches Gebilde könne nicht durch Evolution entstanden sein. In der Scientific Community gilt ihre These von der „nicht reduzierbaren Komplexität“ als sowohl logisch als auch empirisch widerlegt. Aber die Biologen beschäftigen sich weiter intensiv mit dem Bakterienmotor: Wenn wir verstehen, wie sich Krankheitserreger fortbewegen, können wir sie künftig besser bekämpfen. Ein wichtiger Schritt ist hier nun Forschern am Okinawa-Institut für Wissenschaft und Technologie gelungen (Nature Structural & Molecular Biology, 30. 9.). Die Schlüsselfigur ist der Österreicher Matthias Wolf, ein Spezialist für Elektronenmikroskope, dem im Vorjahr die Darstellung des Ebola-Virus auf molekularer Ebene gelungen ist.