Maos Mütze als Modeaccessoire

(c) Getty Images (Apic)

Nicht viele Gegenstände haben seit Gründung des KP-Regimes vor 70 Jahren heute noch Bestand. Ausnahme: die Kappe des Diktators Mao.

Peking/Berlin. „Mütze grün, mit rotem Stern“. Oder: „Nur die besten Mützen, echt getragen von Rotgardisten“. Mit diesen Slogans bewirbt Taobao, Chinas größte Online-Verkaufsplattform, in diesen Tagen groß die Art von Kappe, wie sie der kommunistische Staatsgründer und Diktator Mao Zedong trug. Abgebildet ist sie in allen nur erdenklichen Varianten. Es gibt sie klassisch in Grün, Blau, Grau und Schwarz, aber auch modisch zweifarbig oder gar bunt.



Und auch die Form ist unterschiedlich. Mal ist der Schirm lang, dann wieder kurz, bei der Männer-Version sitzt sie weniger ballonförmig auf dem Kopf als bei der Version für Frauen. Aber auf keiner von ihnen fehlt der rote Stern. Bei der günstigeren Variante ist er aus Plastik, bei der teureren aus Blech. Aus Letzterem bestand einst auch das Original.