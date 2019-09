Frankreich: Künstliche Befruchtung für alle

Präsident Macron will lesbischen Paaren und Singles den Zugang zu Samen- und Eispenden ermöglichen. Es könnte zu einem Spender-Engpass kommen.

Paris. Es war eines der Wahlversprechen von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, nun beschäftigt sich die französische Nationalversammlung damit: Künftig soll auch lesbischen Paaren und alleinstehenden Frauen erlaubt sein, eine künstliche Befruchtung durchführen lassen zu können.

Bisher war das heterosexuellen Paaren vorbehalten und nur in bestimmten Fällen wie Unfruchtbarkeit oder Risiken einer Übertragung von Krankheiten und Erbschäden vorgesehen. Alle anderen mussten ins Ausland reisen, um ärztliche Hilfe in Anspruch zu nehmen. Doch bevor der am Freitagabend mit Stimmen aus dem Regierungslager und der linken Opposition gegen rechten Widerstand verabschiedete Gesetzesartikel in Kraft treten kann, müssen die Abgeordneten und auch die Senatoren, voraussichtlich im kommenden Jahr, noch dem gesamten Gesetzespaket ihren Segen geben.

Gerade kirchliche und konservative Kreise aber laufen weiter Sturm gegen diese Reform. Diese rührt für sie wie schon die Legalisierung der Ehe für homosexuelle Menschen an ihren Moral- oder Glaubensvorstellungen.

Fällt völlige Anonymität?

Am 6. Oktober soll in Paris eine Großdemonstration gegen die Ausweitung des Zugangs zu den Techniken der künstlichen Befruchtung stattfinden. Obwohl weder die Regierung noch eine der im Parlament vertretenen Fraktionen eine Legalisierung der Leihmutterschaft erwägt, warnen Gegner davor, das könnte durch die Hintertüre erlaubt werden.

Zur Debatte steht mit der Gesetzesrevision die Frage, ob betroffene Kinder bei Volljährigkeit Informationen über ihre Spender von Sperma oder Spenderinnen der Eizellen erhalten dürfen. Die genaue Identität der Spender soll nicht preisgegeben werden. Bisher gilt in Frankreich diesbezüglich eine totale Anonymität. Falls diese teilweise, aber mit ausdrücklicher Zustimmung der Spender und Spenderinnen, aufgehoben wird, dürfte es zu einer Verknappung der verfügbaren Zellen für die Invitro-Fertilisation (IVF) kommen, lautet eine Befürchtung.

Heute kommen in Frankreich rund drei Prozent der Kinder dank künstlicher Befruchtung auf die Welt. Laut „Le Monde“ wird damit gerechnet, dass mit der gesetzlichen Ausweitung rund 2000 zusätzliche Anfragen pro Jahr registriert werden. Differenzen gibt es zudem noch über Eintragung der Geburten beim Standesamt. Die Regierung sieht vor, dass homosexuelle Paare vor der Niederkunft bei einem Notar ihre gemeinsame Mutterschaft registrieren lassen.