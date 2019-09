Sri Lanka: Dorfbewohner vergifteten Elefanten

(c) REUTERS (Dinuka Liyanawatte)

Auf Sri Lanka gibt es nur noch rund 7000 Elefanten.

Colombo. In Sri Lanka wurden sieben tote Elefanten entdeckt. Offenbar hatten wütende Dorfbewohner die Tiere vergiftet. Die Kadaver wurden am Wochenende in einem Schutzgebiet nahe der berühmten und von vielen Touristen besuchten früheren Felsenfestung Sigiriya gefunden. Alle Elefanten dürften von einer Herde stammen, eine Elefantenkuh war trächtig. Die Behörden haben Untersuchungen angekündigt.

Auf Sri Lanka werden jedes Jahr fast 200 Elefanten getötet, oft von Bauern, deren Felder sie zuvor zertrampelt haben. Zugleich werden jährlich rund 50 Menschen von Elefanten getötet. In Sri Lanka leben nur noch etwa 7000 Elefanten. Auf ihre Tötung steht theoretisch die Todesstrafe. (ag.)