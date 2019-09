Die Massen gegen Volkswagen

Mehr als 400.000 Kläger wollen vom Autokonzern Schadenersatz: In Braunschweig hat am Montag der große juristische Showdown im Dieselskandal begonnen.

Berlin/Braunschweig. Über Braunschweig sind am Montag dunkle Wolken aufgezogen. Draußen stürmte und regnete, während drinnen in der Stadthalle der erste Teil des großen Showdowns zwischen „Volkswagen und dem Volk“ in Szene ging, wie das der „Tagesspiegel“ zugespitzt formulierte.

Denn der Saal in Braunschweig wurde zur Kulisse für den Auftakt eines Mammutprozesses, der Reporter aus aller Welt anlockte. Weil sich das Verfahren um einen der größten Skandale in der deutschen Wirtschaftsgeschichte dreht, also um den Abgasbetrug im großen Stil, der sich zu einem guten Teil im 25 Kilometer entfernten Wolfsburg, am VW-Stammsitz, zugetragen hat. Weil die Anwälte in Braunschweig rund 470.000 geprellte Dieselfahrer vertreten. Und weil der Prozess juristisches Neuland ist, ein Experiment mit offenem Ausgang: Zum ersten Mal kommt die sogenannte Musterfeststellungsklage zur Anwendung, die eine Lex VW ist.

Denn viele VW-Kunden ohne Rechtsschutzversicherung scheuten das Risiko einer Einzelklage. Ihre Fälle drohten zu verjähren. Die Große Koalition führte deshalb die sogenannte Musterfeststellungsklage ein, die für die Kläger zunächst kosten- und risikolos ist. Man musste sich nur in ein Register eintragen. Auch rund 1000 Österreicher haben das getan.

Die Fronten sind in diesem Rechtsstreit klar bezogen: VW hat die Position, dass den Kunden durch den Abgasbetrug kein Schaden entstanden sei. Die Autos würden genutzt und seien technisch sicher. Zudem hätten die meisten Pkw ein Software-Update bekommen.

Die Klägerseite hält dagegen, dass der größte Autobauer der Welt seine Kunden vorsätzlic und sittenwidrig getäuscht habe und diesen etwa durch den Preisverfall bei Gebrauchtwagen auch ein tatsächlicher Schaden entstanden sei.

Hoffnungen auf Vergleich

Eine Nachricht von der anderen Seite der Welt nährt sanfte Hoffnungen auf eine Einigung der Streitparteien. Denn in Australien hat Volkswagen einem Vergleich zugestimmt. Im Schnitt sollen geprellte Dieselfahrer dort mit rund 870 Euro entschädigt werden. VW erklärte freilich, dass die Dinge in Deutschland anders liegen würden und ein solcher Vergleich „kaum vorstellbar“ sei. Und die Verbraucherschützer halten knapp 900 Euro für zu wenig. Sie wollen mindestens 1000 Euro, wie sie in Interviews ventilieren. Aber natürlich taktieren beide Seiten. Der Vorsitzende Richter regte am Montag eine Einigung an: „Ein Vergleich ist sehr schwer, aber möglich.“ Aus VW-Sicht spricht dafür, dass man das Thema nicht über viele Jahre mitschleppen müsste.

„Ein außergerichtlicher Vergleich wäre auch im dringenden Interesse der Verbraucher“, sagt Lydia Ninz vom Verbraucherschutzverein VSV zur „Presse“, die gemeinsam mit Obmann Peter Kolba den Prozessauftakt in Braunschweig beobachtete, während andere wegen der Unwetter den ersten Verhandlungstag verpassten. Allein 1100 Österreicher und Südtiroler haben sich mithilfe des VSV der Klage angeschlossen.

Ohne Vergleich könnte viel Zeit verstreichen, bevor VW-Kunden nur einen Cent sehen. Denn mit einem Urteil wird erst in zwei Jahren gerechnet. Frühestens. Und danach dürfte die Verliererseite vor den Bundesgerichtshof ziehen. Im Fall eines Siegs der Verbraucher müsste dann noch jeder einzeln Schadenersatz einklagen. Denn das Urteil soll nur bindend feststellen, ob den Klägern einen Schaden enstanden ist.

Wobei das Gericht hat Zweifel, ob diese Bindung (und die Verjährungshemmung) auch für sie gilt. „Es gibt aber gute Argumente, dass auch für Österreicher deutsches Recht gilt, sagt Kolba vom VSV.

Kurze Rückblende: Im Kern geht es in diesem Mammutprozess um Diesel-Pkw der Marken VW, Seat, Škoda , Audi, in die Motoren des Typs EA 189 verbaut sind und die mit einer sogenannten „Schummel-Software“ ausgestattet waren. Diese Abschalteinrichtung erkennt, wenn das Auto auf dem Prüfstand steht. Im Straßenbetrieb schaltet sich die Abgasreinigung ab. Der Skandal flog 2015 in den USA auf. Längst beschäftigt er auch deutsche Strafgerichte.