Mit wem Kurz jetzt regieren kann

Klar ist: Sebastian Kurz wird Bundeskanzler, die ÖVP wird die Regierung führen. Aber mit wem in welcher Konstellation? Die Koalitionsvarianten im Vergleich.



Koalition, so nah und doch so fern

Die Zusammenarbeit der Wahlsieger ÖVP und Grüne ist naheliegend. Doch gerade in dieser Konstellation sind die inhaltlichen Differenzen am größten. Nicht nur beim Klimaschutz, auch beim Thema Migration, in der Sozial- und Bildungspolitik müssten beide Partner Kompromisse eingehen – oder einer über seinen Schatten springen.