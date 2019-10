Soll die CDU „mehr Kurz wagen“?

(c) APA/ROLAND SCHLAGER

Bei den Christdemokraten wird diskutiert, ob sich Lehren aus dem Wahlsieg der Schwesterpartei ÖVP ziehen lassen – und falls ja, welche. SPD-Vizechef Ralf Stegner übt indes im „Presse“-Gespräch Kritik am ÖVP-Chef.

Berlin. Die Wahl in Österreich war noch gar nicht offiziell zu Ende, da verbreitete die Werteunion, eine konservative Gruppe von CDU-Mitgliedern, am Sonntag um 14.57 Uhr eine Presseaussendung. Ganz offensichtlich legte man viel Wert darauf, als Erster öffentlich Lehren aus dem erwarteten Wahlerfolg von Sebastian Kurz für Deutschland zu ziehen. Und die Botschaft lässt sich in einen Satz pressen: „CDU und CSU müssen mehr Kurz wagen.“ Der Kurs des ÖVP-Chefs „in Bezug auf die Bekämpfung der illegalen Massenmigration, der steuerlichen Entlastung und der Familienpolitik“ sei „richtungsweisend“.