Dutroux-Komplize kann unter Auflagen das Gefängnis verlassen

(c) imago/Belga (MICHEL KRAKOWSKI)

Wegen der Beteiligung an der Entführung von sechs Mädchen wurde Michel Lelievre zu 25 Jahren Haft verurteilt.

Michel Lelievre, der Handlanger des Kindermörders, wurde ursprünglich zu 25 Jahren Haft verurteilt.

Die belgischen Behörden haben am Montag einem Komplizen des Kindermörders Marc Dutroux eine Freilassung unter Auflagen zugestanden. Der 48-jährige Michel Lelievre gilt als Dutroux' Handlanger und war 2004 wegen der Beteiligung an der Entführung von sechs Mädchen zu 25 Jahren Haft verurteilt worden. Der Fall Dutroux hatte Belgien traumatisiert und in aller Welt für Erschütterung gesorgt.

Lelievre darf das Gefängnis unter der Bedingung verlassen, dass er innerhalb von sechs Monaten eine Unterkunft findet. "Andernfalls wird die bedingte Freilassung von Herrn Lelievre ihre Wirkung verlieren", erläuterte die Brüsseler Staatsanwaltschaft und fügte hinzu, dass sie selbst eine "negative Aussicht" für die Erfüllung dieser Auflage sieht. Insgesamt soll die belgische Justiz Lelievre laut des französischsprachigen Senders RTBF ein Dutzend Auflagen erteilt haben, darunter die Teilnahme an Weiterbildungen, die Aufnahme einer Arbeit und die Entschädigung von Zivilpersonen.

Der heute 48-Jährige wurde 1996 zur gleichen Zeit wie Dutroux und seine damalige Partnerin Michelle Martin verhaftet. Die Geschworenen befanden Dutroux 2004 für schuldig, in den Jahren 1995 und 1996 zwei Mädchen und einen Komplizen ermordet sowie insgesamt sechs Mädchen entführt und vergewaltigt zu haben. Dutroux wurde zu lebenslanger Haft verurteilt. Dutroux' Ex-Frau wurde zu 30 Jahren Haft verurteilt, weil sie von den Entführungen ihres Mannes zumindest wusste und zwei achtjährige Mädchen im Kellerverlies verhungern ließ.

Martin wurde bereits 2012 unter Auflagen freigelassen. Dutroux, der zu lebenslanger Haft verurteilt wurde, sitzt weiterhin im Gefängnis. Seine Anwälte versuchen, eine Haftentlassung im Jahr 2021 zu erwirken.