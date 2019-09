Haimbuchner kündigt Suspendierung Straches an

(c) Die Presse (Clemens Fabry)

Oberösterreichs FP-Chef Manfred Haimbuchner wollte einen möglichen Ausschluss nicht kommentieren.

Die FPÖ zieht Konsequenzen aus der Spendenaffäre ihres nach dem Ibiza-Skandal zurückgetretenen Parteiobmanns. "Es wird am Dienstag zu einer Suspendierung von Heinz-Christian Strache kommen", sagte Oberösterreichs FP-Chef Manfred Haimbuchner den "Oberösterreichischen Nachrichten"). Ob es auch zu einem Ausschluss kommen könnte, wollte er nicht kommentieren.

An der Suspendierung führt laut Haimbuchner kein Weg vorbei. Es sei wichtig, eine Trennung von "gewissen Milieus" zu vollziehen, sagte er im Vorfeld von Bundesparteivorstand und Präsidium der FPÖ in Wien: "Wir brauchen eine Neustrukturierung der Partei - hin zu einer gesamthaften seriösen Rechtspartei wie in Oberösterreich und weniger schrill."