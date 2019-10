Wir starten mit Ihnen live in den Nachrichtentag und geben Ihnen einen schnellen Überblick über die wichtigsten Themen des Morgens.

Das wichtigste im Überblick:

Grüne Briefwahl: Die Briefwähler haben bei der Nationalratswahl einen Rekord von 925.090 abgegebenen Stimmen erreicht und kräftig umgerührt. Die Mandatsstände aller Parteien änderten sich gegenüber Sonntag. Wahlsieger ÖVP verlor zwei auf 71 Mandate. Die Grünen profitierten stark: Sie bekamen noch drei Mandate auf 26 dazu und haben damit ihr bestes Nationalratswahl-Ergebnis aller Zeiten. Auch Neos schnitten überdurchschnittlich gut ab und stocken noch um ein Mandat auf 15 auf. Die Wahlverlierer verloren noch jeweils einen weiteren Nationalratssitz - so dass die SPÖ künftig nur mehr 40 und die FPÖ 31 Abgeordnete stellen wird. Mehr dazu

Blaue Erklärung: Ex-FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache dürfte vor dem endgültigen Bruch mit seiner Partei stehen. Nachdem die innerparteilichen Rufe nach seinem Parteiausschluss immer lauter geworden waren, kündigte Oberösterreichs FP-Chef Manfred Haimbuchner am Montagabend zumindest die Suspendierung durch den FPÖ-Vorstand am Dienstag an. Strache selbst wird zuvor am Vormittag um 10.30 Uhr eine "persönliche Erklärung" abgeben. Mehr dazu

Türkises Vorbild: Nach der Wahl in Österreich zieht die CDU in Deutschland bereits Lehren aus dem Wahlerfolg von Sebastian Kurz. Unser Korrespondent Jürgen Streihammer berichtet.

