Millionenpleite einer Online-Plattform

Das Wiener Unternehmen Daily Deal vermittelt über eine Online-Plattform Produkte und Dienstleistungen. Nach Passiva von 1,7 Millionen Euro folgte der Insolvenzantrag.

Über das Vermögen der Firma Daily Deal GmbH wurde heute am Handelsgericht Wien aufgrund eines Eigenantrages eine Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung eröffnet. Wie die Kreditschutzverbände Creditreform und KSV1870 berichten, sind von der Insolvenz rund 500 Gläubiger und 14 Arbeitnehmer betroffen. Die Passiva betragen rund 1,17 Millionen Euro. Zur Insolvenzverwalterin wurde Rechtsanwältin Ulla Reisch bestellt. Forderungen können bis 27. November angemeldet werden.

Das Unternehmen wurde 2010 gegründet und bietet nach einem ursprünglich aus Deutschland stammenden Geschäftsmodell vor allem KMU die Möglichkeit, über eine online-to-offline-Plattform Produkte und Dienstleistungen ohne Fixkosten anzubieten. Entscheidet sich ein interessierter Kunde für einen Deal, so wird ihm ein Gutschein ausgestellt, den er bei jeweiligen Kooperationsunternehmen direkt einlösen kann.

Die Insolvenzursachen liegen im schrumpfenden Geschäft in Deutschland, was auch das österreichische Kerngeschäft beeinträchtigte. Der Betrieb der deutschen Muttergesellschaft wurde derzeit ausgesetzt. Es werden keine Verkäufe von Gutscheinen in Deutschland mehr angeboten.

Daily Deal soll fortgeführt werden, es laufen bereits Investorengespräche.