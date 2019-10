In Waglbach, da ticken die Uhren ein bissl anders. Langsamer halt. Gemütlicher.

Waglbach – das kennen Sie nicht? Das ist eine 1500-Seelen-Gemeinde gleich hinter dem Semmering – also, wenn man von der Millionenstadt kommend in die liebliche Steiermark hinabrollt. In Waglbach (Karl Panzenbeck wird's uns verzeihen), da ticken die Uhren ein bissl anders. Langsamer halt. Gemütlicher. Na klar hat es auch hier Wahlen gegeben. Und davor freilich so etwas Ähnliches wie einen Wahlkampf: schön pomali, nahezu einträchtig. Man schaute einander beim Plakatieren zu, besuchte die anderen bei den diversen Wahlstandln (da gab's diesmal Luftballons, Leberkässemmerln, Obstler, Schilchersturm).

Und dann der Tag nach der Wahl. Die Wahlkarten wurden sortiert, schließlich in die weit entfernte Bezirkshauptmannschaft gebracht. Und als das alles erledigt war, konnte man im Hirschenhof das Ergebnis endlich gründlich analysieren. Die Verantwortlichen in Wien hätten uns hören sollen, dann wüssten sie, wie „das Volk“ tickt. Oder gibt's in Wien irgendein Wirtshaus, in dem die schwarzen Gemeinderäte den Blauen und Roten Trost zusprechen: „Amol der Gigl, amol der Gogl.“ Sie sind Freunde und bleiben das auch angesichts der bevorstehenden Herausforderung. Denn schon bald wählt auch unser Waglbach den steirischen Landtag. Da gibt's dann schon den Junker. Prost! (hws)

